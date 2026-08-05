ВС России уничтожили в зоне СВО встречающуюся в Half-Life гаубицу M198

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались использовать в зоне специальной военной операции (СВО) оружие Гордона Фримена, персонажа серии игр из франшизы Half-Life. Это следует из сообщения начальника пресс-службы группировки войск «Запад» Леонида Шарова, его цитирует ТАСС.

Как рассказал Шаров, российские военные встретили гаубицу M198 производства США, которая использовалась в первой части игры для уничтожения препятствий. ВС России дали бой расчету орудия и уничтожили эту технику. Кроме того, бойцы группировки войск «Запад» уничтожили американскую же буксируемую гаубицу M777 и самоходку «Гвоздика».

Встречающаяся в Half-Life гаубица не первый раз упоминается в сводках Минобороны. О ее уничтожении сообщалось год назад, в июле и августе 2025 года. Эта гаубица считается устаревшей — она поступила на вооружение США в конце семидесятых была снята с производства еще в начале девяностых. Лишь несколько стран продолжают использовать это вооружение.

Ранее сообщалось, что Украина бросила против российских бойцов редкую военную технику «из глубоких загашников».