Российские военные встретили в зоне СВО оружие Гордона Фримена из Half-Life и дали ему бой

Бойцы ВС РФ нашли и уничтожили в зоне СВО встречающуюся в Half-Life гаубицу M198

Бойцы Вооруженных сил России нашли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) гаубицу M198 — оружие, встречающееся в популярной компьютерной игре Half-Life, и дали ей бой. Это следует из сообщения российского Министерства обороны в Telegram.

Вооружение, использовавшееся Гордоном Фрименом, главным героем упомянутой игры, было встречено российскими бойцами на территории Донецкой народной республики. Военнослужащие выпустили по американской буксируемой гаубице барражирующий боеприпас (дрон-камикадзе) «Ланцет» и уничтожили это вооружение. Был ли уничтожен расчет орудия, не уточняется.

Известно, что гаубица M198 считается устаревшей — она поступила на вооружение США в конце семидесятых была снята с производства еще в начале девяностых. Лишь несколько стран продолжают использовать это вооружение.

Ранее, в июне 2025 года, сообщалось, что российские военные уничтожили ранее неизвестное украинское вооружение в зоне СВО.