Минобороны России впервые сообщило об уничтожении станции РЭБ «Пиранья» ВСУ

Российские бойцы уничтожили ранее неизвестное украинское вооружение в зоне специальной военной операции (СВО) — станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Пиранья». Об уничтоженной впервые технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, станция РЭБ была уничтожена подразделениями группировки войск «Запад». Как именно была поражена станция, не уточняется.

В Минобороны не привели подробностей о технических характеристиках станции «Пиранья» или массовости ее производства на Украине. В прежних сводках ведомства указанная РЭБ ни разу не упоминалась.

Ранее, в феврале 2025 года, российские войска уничтожили в зоне СВО станцию РЭБ «Клевер».