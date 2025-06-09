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13:44, 9 июня 2025Россия

Российские бойцы уничтожили ранее неизвестное украинское вооружение в зоне СВО

Минобороны России впервые сообщило об уничтожении станции РЭБ «Пиранья» ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бойцы уничтожили ранее неизвестное украинское вооружение в зоне специальной военной операции (СВО) — станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Пиранья». Об уничтоженной впервые технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, станция РЭБ была уничтожена подразделениями группировки войск «Запад». Как именно была поражена станция, не уточняется.

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В Минобороны не привели подробностей о технических характеристиках станции «Пиранья» или массовости ее производства на Украине. В прежних сводках ведомства указанная РЭБ ни разу не упоминалась.

Ранее, в феврале 2025 года, российские войска уничтожили в зоне СВО станцию РЭБ «Клевер».

ЖЗЛ
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