Российские бойцы уничтожили ранее неизвестное украинское вооружение в зоне специальной военной операции (СВО) — станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Пиранья». Об уничтоженной впервые технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
По сообщению оборонного ведомства, станция РЭБ была уничтожена подразделениями группировки войск «Запад». Как именно была поражена станция, не уточняется.
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В Минобороны не привели подробностей о технических характеристиках станции «Пиранья» или массовости ее производства на Украине. В прежних сводках ведомства указанная РЭБ ни разу не упоминалась.
Ранее, в феврале 2025 года, российские войска уничтожили в зоне СВО станцию РЭБ «Клевер».