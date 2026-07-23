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18:40, 23 июля 2026Моя страна

В Донецке начал работу первый в новых российских регионах парк альпак

ДАН: В Донецке открылся первый в новых регионах России парк альпак «Симба»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Донецке начал работу первый в новых российских регионах парк альпак. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Парк «Симба» открылся в городском парке Ленинского комсомола и расположился на площади 3400 квадратных метров. Компанию альпакам составили ламы, камерунские и камори козы, европейские оленята и кролики.

Бесплатно посетить парк смогут участники специальной военной операции (СВО). Также льготы предусмотрены детям до трех лет, инвалидам, членам многодетных семей, пенсионерам, а также ветеранам и участникам боевых действий.

Вице-премьер ДНР Кирилл Макаров отметил, что «Симба» — это первый и единственный парк альпак на воссоединенных территориях России.

Ранее сообщалось, что одной категории россиян — выпускникам камчатских школ — стала доступна бесплатная вертолетная экскурсия в Долину гейзеров.

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