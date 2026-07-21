Одной категории россиян стала доступна бесплатная вертолетная экскурсия на Камчатке

Солодов: Выпускники Камчатки могут бесплатно слетать в Долину гейзеров на вертолете

Одной категории россиян — выпускникам камчатских школ — доступна бесплатная вертолетная экскурсия в Долину гейзеров. Об этом в интервью Life.ru рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По его словам, отправиться в путешествие можно в течение трех лет после окончания школы. Оценки в аттестате и результаты экзаменов значения не имеют.

Программа была запущена в 2021 году, чтобы местные жители смогли увидеть одну из главных природных достопримечательностей Камчатки. Маршрут включает Долину гейзеров, кальдеру вулкана Узон и природный парк «Налычево».

Ранее Солодов учредил премию в 100 тысяч рублей для выпускников, которые учились по целевому направлению и получили красные дипломы.