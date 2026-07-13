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14:48, 13 июля 2026Моя страна

Выпускникам колледжей и вузов начнут выплачивать по 100 тысяч рублей при одном условии

Солодов: Камчатские выпускники-целевики с красным дипломом получат по 100 тысяч рублей
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов учредил премию в 100 тысяч рублей для выпускников, которые учились по целевому направлению и получили красные дипломы. Об этом он написал в «Макс»

«Принял решение поддержать выпускников. (...) Теперь за особые успехи они будут получать единовременную выплату в размере 100 000 рублей», — сообщил глава региона.

Выплаты начнутся уже этим летом для студентов текущего года выпуска. Инициатива появилась после личного приема граждан: к губернатору обратилась мать отличницы-ветеринара, планирующей работать в крае. Идею поддержали в тот же день.

По словам Солодова, молодежь с выдающимися результатами, желающая развивать полуостров, — это будущее региона.

Ранее в Госдуме призвали компенсировать нескольким категориям населения покупку кондиционеров в жаркую погоду.

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