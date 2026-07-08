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21:58, 8 июля 2026Экономика

В России предложили компенсировать покупку кондиционеров одной категории населения

В Госдуме предложили компенсировать пенсионерам расходы на кондиционеры
Виктория Клабукова

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Госдуме призвали компенсировать нескольким категориям населения покупку кондиционеров в жаркую погоду. С соответствующим предложением выступили в партии «Новые люди», передают РИА Новости.

Депутаты считают необходимым возмещать часть расходов на покупку, установку и обслуживание кондиционеров в пределах установленного лимита, либо предоставлять с этой целью электронные сертификаты. Такую льготу хотят ввести для одиноких пенсионеров, пожилых граждан, состоящих на социальном обслуживании на дому, инвалидов, а также граждан с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями. Компенсации предлагается выплачивать в рамках пилотной программы «Прохладный дом». Ее запуск во фракции объясняют волнами экстремальной жары, которые стали обретать в России регулярный характер. Обращение уже направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Ранее пенсионерам рассказали, как вернуть до 100 процентов взноса на капитальный ремонт. Такая льгота доступна одиноко живущим пенсионерам старше 80 лет, не имеющим работы и долгов за ЖКУ.

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