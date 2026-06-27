Российским пенсионерам назвали способ возврата взноса на капремонт

Депутат Селезнев: Пенсионеры старше 80 лет могут вернуть взнос на капремонт

В России пенсионеры старше 80 лет могут вернуть до 100 процентов взноса на капитальный ремонт, если они живут одни, не работают и не имеют долгов за оплату ЖКУ. Об этом рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР), пишет РИА Новости.

«В большинстве регионов России неработающие пенсионеры старше 70 лет могут вернуть 50 процентов уплаченных взносов на капремонт, а старше 80 лет — 100 процентов», — уточнил он.

Для получения компенсации надо быть собственником жилья, не работать, быть в возрасте от 70 или 80 лет, жить одному, с неработающими пенсионерами или инвалидами I и II групп, не иметь долгов по оплате ЖКУ.

Если с пенсионером зарегистрирован работающий родственник, то есть нюансы. Например, если прописан внук-студент, то льгота только на долю пенсионера, а если внук работает, то льготы не будет вовсе. Депутат добавил, что для оформления льготы надо проверить себя по всем вышеупомянутым условиям и иметь подтверждающие их документы. То есть паспорт, пенсионное удостоверение, трудовую книжку, выписку из ЕГРН, справку об отсутствии долгов, банковские реквизиты. Заявление можно подать через МФЦ или «Госуслуги». Решение принимают за 10-15 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что в августе 2026 года у трех категорий россиян вырастут пенсии. Об этом заявил аналитик Игорь Балынин. В конце лета пенсии, в частности, вырастут у пожилых граждан, которые в прошлом году были официально трудоустроены. Кроме того, в августе пенсии увеличатся у тех граждан, которым в июле исполнилось 80 лет. Другими получателями повышенных выплат в августе станут бывшие члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работники угольной отрасли.