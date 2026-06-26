Нескольким категориям россиян напомнили о повышении пенсии

Аналитик Балынин: У трех категорий россиян вырастут пенсии в августе

В августе 2026 года у трех категорий россиян вырастут пенсии. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, его слова приводит RT.

В конце лета, пояснил аналитик, пенсии, в частности, вырастут у пожилых граждан, которые в прошлом году были официально трудоустроены. Для этой категории россиян предусмотрена беззаявительная корректировка размеров страховых пенсий по старости, уточнил Балынин.

Кроме того, в августе пенсии увеличатся у тех граждан, которым в июле исполнилось 80 лет. У этой категории россиян, отметил эксперт, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастет вдвое. В нее будет включена в том числе надбавка за уход. Другими получателями повышенных выплат, констатировал Балынин, в конце лета станут бывшие члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работники угольной отрасли.

По итогам мая средняя пенсия неработающих россиян составила 25 839 рублей, а у трудоустроенных пожилых граждан показатель достиг 23 721 рубля. Этого недостаточно для поддержания оптимального уровня жизни в старости, подчеркивала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Большую часть индексаций, пояснила она, сводят на нет высокая инфляция и рост коммунальных платежей.