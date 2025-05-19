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10:16, 19 мая 2025Экономика

В России раскрыли разрыв в пенсиях работающих и незанятых

«Известия»: Пенсии работающих почти на 3,8 тыс. рублей меньше выплат незанятых
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

К 1 апреля 2025 года средний размер пенсий работающих россиян оказался почти на 3,8 тысячи меньше соцвыплат незанятых граждан. О заметном разрыве в уровнях дотаций этих категорий пожилых граждан сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Разница в выплатах работающих и незанятых россиян сохранилась, несмотря на индексацию соцплат всем категориям пенсионеров на 9,5 процента с 1 марта 2025 года. Это решение было принято с учетом реального уровня инфляции за прошлый год. К началу второго месяца весны первые получали в среднем господдержку в размере 22 тысяч рублей, а последние получали дотации объемом в 25,8 тысячи.

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При этом за первые три месяца 2025 года выплаты обеих категорий увеличились на символические суммы. Работающие пожилые граждане за отчетный период стали получать от государства всего на 150 рублей больше, а незанятые — лишь на 55 рублей. В результате средний разрыв между пенсиями работающих и неработающих в январе-марте сократился только на 100 рублей. Годом ранее разница упала на 300 рублей.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что разрыв в соцвыплатах в России полностью не исчезнет в ближайшие годы. Выровнять разницу, по словам эксперта, не получится, пока власти не примут дополнительных мер по компенсации накопленных индексаций с 2016-го по 2024 год. В целом пожилым россиянам сейчас выгоднее продолжать работать даже по достижении пенсионного возраста, отмечает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Одной пенсии для обеспечения достойного уровня жизни сейчас явно не хватает, подчеркнула она.

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