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06:12, 8 апреля 2025Экономика

Россиянам объяснили механизм назначения пенсии. Соцфонд назвал три условия для получения выплаты

Соцфонд назвал необходимыми для получения пенсии 15 лет стажа и 30 коэффициентов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Социальном фонде России рассказали, что потребуется для назначения страховой пенсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.

Россиянам назвали условия для получения пенсии

Чтобы претендовать на назначение пенсии, гражданин должен выполнить три условия. В частности, выплату могут получить россияне, достигшие установленного возраста для выхода на пенсию. Для мужчин этот показатель составляет 64 года и старше, для женщин — 59 лет и старше.

15
лет страхового стажа

нужно для получения страховой пенсии по старости

Кроме того, требуется иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. В 2025 году стоимость индивидуального пенсионного коэффициента достигает 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — 8 907,70 рубля.

С 2026 году выплаты начнут индексировать по-новому

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил ранее о переходе на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года. Механизм закреплен в законе «О страховых пенсиях», нормы которого вступили в силу в текущем году. Инициатива обсуждалась еще в 2022 году.

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Мера предполагает увеличение пенсии с 1 февраля по прогнозируемому уровню инфляции, а с 1 апреля — по уровню роста доходов Социального фонда, получившего функции Пенсионного фонда с 2023 года.

Кроме того, Мишустин объявил об индексации с 1 апреля социальных пенсий более чем на 14,5 процента, о чем уже заявлял министр труда Антон Котяков. Тогда он указывал, что на эти цели в бюджете заложены 85 миллиардов рублей.

Пенсии в апреле вырастут у двух категорий россиян

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин объяснил, что увеличатся на 14,75 процента социальные выплаты. Их получают те граждане, кому не была назначена страховая пенсия. С апреля также повысятся пенсии у граждан, отметивших 80-летие в марте.

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов также комментировал индексацию социальных пенсий в России. Он уточнил, что увеличат выплаты, в том числе, по старости, а также пособия для инвалидов, детей-сирот и по потере кормильца. Индексация коснется 4,2 миллиона человек.

У нас почти нет гарантий и льгот, которые не индексируются. Раньше так можно было сказать про соцгарантии по уходу за инвалидами, но теперь растут даже они

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

В свою очередь, депутат Госдумы Светлана Бессараб уточняла, что пенсии будут увеличены в феврале, апреле и октябре 2025 года. Так, с 1 октября военная пенсия вырастет на порядка 4,5 процента.

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