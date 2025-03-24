Россиянам анонсировали масштабное увеличение пенсий

Профессор Виноградов заявил об индексации социальных пенсий в России с 1 апреля

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов заявил, что в России индексируют социальные пенсии. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Виноградов уточнил, что увеличат выплаты, в том числе, по старости, а также для инвалидов, детей-сирот и по потере кормильца. Это произойдет 1 апреля.

Эксперт напомнил, что размер индексации зависит от инфляции и прожиточного минимума пенсионера. В 2025 году социальные пенсии увеличатся почти на 15 процентов — в среднем до 15,4 тысячи рублей. Индексация охватит 4,2 миллиона человек.

«Ветераны Великой Отечественной войны могут получать социальную пенсию на общих основаниях с другими категориями граждан, хотя для них предусмотрены отдельные ежемесячные государственные выплаты», — объяснил он.

Ранее страховые пенсии россиян проиндексировали на 9,5 процента. В январе пенсию уже повышали с учетом прогнозного уровня инфляции за 2024 год, индексация составила 7,3 процента. Однако в середине января инфляция составила 9,5 процента, поэтому президент России Владимир Путин распорядился доиндексировать страховые пенсии.