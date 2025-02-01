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00:23, 1 февраля 2025Экономика

Россиянам повысили страховые пенсии

С 1 февраля 2025 года страховые пенсии в России проиндексировали на 9,5 %
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С 1 февраля 2025 года страховые пенсии россиян проиндексировали на 9,5 процента. Об этом говорится в соответствующем законопроекте.

В январе пенсию уже повышали с учетом прогнозного уровня инфляции за 2024 год, индексация составила 7,3 процента. Однако в середине января инфляция оказалась выше ожидаемого и составила 9,5 процента. Поэтому президент России Владимир Путин распорядился доиндексировать страховые пенсии.

По словам председателя Социального фонда России (СФР) Сергея Чиркова, вместе с повышенной пенсией за февраль гражданам перечислят и доплату за январь с учетом доиндексации.

«Социальный фонд оперативно провел всю необходимую работу для дополнительного повышения пенсий в соответствии с принятым решением Президента РФ и поручением Правительства РФ. Выплатные реестры, учитывающие доиндексацию на 2,2 процента, сформированы. Пенсионеры в установленные даты доставки получат февральскую пенсию с учетом итогового уровня индексации на 9,5 процента, а также недостающую разницу январского повышения», — отметил он.

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Помимо повышения страховых пенсий выросли также социальные выплаты и пособия — также на 9,5 процента. Так, единовременная выплата при рождении ребенка поднялась с 24 604,30 до 26 941,71 рубля, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком — с 9 227,24 до 10 103,83 рубля. Также подняли пособия инвалидам, ветеранам, Героям СССР и РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям Соцтруда и Труда РФ, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, а также ликвидаторам катастрофы на ЧАЭС. Индексация прошла автоматически, в беззаявительном порядке.

Как заявил старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, с последним увеличением размер средней пенсии в стране вырос на 2,1 тысячи рублей.

«Индексация страховых пенсий с начала 2025 года составит не 7,3 процента, как предполагалось, а 9,5 процента», — пояснил он. Средний размер страховых пенсий составил 24550 рублей.

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