Путин заявил о скорой индексации пенсий в России

Путин поручил проиндексировать страховые пенсии в России на 9,5 % к февралю

Президент России Владимир Путин поручил правительству в сжатые сроки проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5 процента с учетом фактической инфляции по итогам 2024 года. Его слова приводит ТАСС.

Как ожидается, соответствующие доплаты произойдут в феврале 2025 года. В отношении военных пенсионеров, отметил Путин, целесообразно будет провести дополнительную индексацию. «Прошу правительство в самые короткие сроки принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий», — заключил президент.

Ранее о возможности Госдумы принять решение в январе о доиндексации страховых пенсий заявила член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что по итогам 2024 года темпы роста потребительских цен в России составили 9,52 процента.

К настоящему же времени выплаты для работающих и неработающих пенсионеров в стране были увеличены только на 7,3 процента. Дополнительная индексация пенсий, по мнению парламентария, сможет устранить этот дисбаланс. Увеличение же выплат военным пенсионерам на 4,5 процента, как уточняла Бессараб, изначально планировалось с 1 октября 2025 года.