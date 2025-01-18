В Госдуме допустили доиндексацию страховых пенсий

Депутат ГД Бессараб: Правительство может до 1 февраля доиндексировать пенсии

Правительство России может до первого февраля принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за 2024 год. Об этом РИА Новости заявила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Уточняется, что инфляция в РФ в прошлом году составила 9,52 процента. Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих российских пенсионеров с наступившего года были проиндексированы на 7,3 процента.

«Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22 процента», — указала депутат Госдумы.

Ранее Светлана Бессараб напомнила, что пенсионеры не должны получать социальные выплаты ниже установленного в России прожиточного минимума, который для этой категории граждан в текущем году установлен на уровне 15 250 рублей в месяц.