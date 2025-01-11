В Госдуме высказались о пенсиях

Депутат Бессараб: пенсии в России не должны быть ниже прожиточного минимума

Российские пенсионеры не должны получать соцвыплаты ниже установленного в стране прожиточного минимума, который с 2025 года составляет 15 250 рублей в месяц. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, ее слова приводит RT.

По этой причине, напомнила парламентарий, власти РФ регулярно индексируют пенсии. Так, с 1 января работающим и неработающим пенсионерам увеличили размер соцвыплат на 7,3 процента с учетом инфляции. С апреля, уточнила Бессараб, получателей социальных пенсий будет ждать индексация в размере 14,75 процента.

Те россияне, у кого пенсия была ниже установленного прожиточного минимума, уже начали получать социальные доплаты, добавила она. «То есть в соответствии с поручением президента у нас пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. Поэтому при каждом росте происходит перерасчет», — резюмировала Бессараб.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов раскритиковал действующий в России механизм индексации пенсий. Текущие нормы российского законодательства, напомнил он, предусматривают индексацию пенсий только в следующем году с учетом инфляции за предыдущий. При такой методике, пояснил эксперт, увеличение соцвыплат не поспевает за актуальной динамикой роста потребительских цен. В результате доходы пенсионеров «проедаются», а уровень благосостояния пожилых граждан в целом по стране падает, заключил аналитик.