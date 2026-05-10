Трамп пообещал забрать иранский обогащенный уран

Трамп заявил, что США рано или поздно получат иранский обогащенный уран

Президент США Дональд Трамп заявил, что рано или поздно США заберут из Ирана запасы обогащенного урана. Об этом американский лидер сообщил в интервью журналистке Шерил Аткинсон, доступном на YouTube.

«Рано или поздно мы их получим. Получим все, что хотим», — отметил американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп заявил, что вывоз высокообогащенного урана из Ирана в США является одним из ключевых условий возможной мирной сделки. Также он подчеркнул, что в рамках соглашения Тегеран должен отказаться от эксплуатации своих подземных ядерных объектов.