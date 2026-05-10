18:46, 10 мая 2026Мир

Трамп пообещал забрать иранский обогащенный уран

Ольга Коровина

Фото: Stringer / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что рано или поздно США заберут из Ирана запасы обогащенного урана. Об этом американский лидер сообщил в интервью журналистке Шерил Аткинсон, доступном на YouTube.

«Рано или поздно мы их получим. Получим все, что хотим», — отметил американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп заявил, что вывоз высокообогащенного урана из Ирана в США является одним из ключевых условий возможной мирной сделки. Также он подчеркнул, что в рамках соглашения Тегеран должен отказаться от эксплуатации своих подземных ядерных объектов.

