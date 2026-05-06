18:56, 6 мая 2026

Трамп раскрыл одно из условий сделки с Ираном

Трамп заявил, что вывоз урана из Ирана в США является условием мирной сделки
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Вывоз высокообогащенного урана из Ирана в США является одним из ключевых условий возможной мирной сделки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью PBS.

«Он будет вывезен в Соединенные Штаты», — ответил американский лидер на вопрос о судьбе иранского высокообогащенного урана.

Также Трамп отметил, что в рамках соглашения Тегеран должен отказаться от эксплуатации своих подземных ядерных объектов.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом уверен в наступлении «самого близкого момента» для заключения соглашения с Ираном об окончании боевых действий.

