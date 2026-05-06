Стало известно о поворотном моменте в конфликте США и Ирана

12:58, 6 мая 2026

Axios: США считают, что как никогда близки к соглашению с Ираном
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США считают, что настал «самый близкий момент» для заключения соглашения с Ираном об окончании боевых действий. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Белый дом считает, что близок к соглашению с Ираном по одностраничному меморандуму о взаимопонимании, который положит конец войне и заложит основу для более детальных ядерных переговоров (...). США ожидают ответа Ирана по нескольким ключевым пунктам в течение следующих 48 часов. Пока ничего не согласовано, но источники сообщили, что это самый близкий к соглашению момент с начала войны», — передает портал.

По словам американских чиновников, сделка предусматривает обязательство Ирана ввести мораторий на обогащение урана, согласие США снять санкции с Тегерана и разблокировать миллиарды долларов замороженных иранских средств, а также прекращение обеими сторонами блокады Ормузского пролива.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе переговоров с китайским коллегой Ван И заявил, что Исламская Республика готова заключить с США «справедливое соглашение» об урегулировании конфликта. Он также поблагодарил КНР за осуждение действий США и Израиля.

