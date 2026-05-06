Иран заявил о готовности заключить соглашение с США

10:47, 6 мая 2026Мир

Глава МИД Аракчи: Иран готов заключить справедливое соглашение с США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Иран готов заключить с США «справедливое соглашение» об урегулировании конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в ходе встречи с китайским коллегой Ван И, передает ISNA.

«Война, начатая против нас, является явной агрессией и явным нарушением международного права (...). Мы примем только справедливое и всеобъемлющее соглашение», — подчеркнул иранский дипломат.

Кроме того, Аракчи поблагодарил КНР за осуждение действий США и Израиля. Он добавил, что сотрудничество Тегерана и Пекина будет развиваться в будущем.

1 мая Аракчи заявил, что Иран готов продолжить переговорный процесс с США только в случае изменения подходов и риторики американской стороны. По его словам, Вооруженные силы страны «готовы всесторонне и решительно защитить иранский народ от любой угрозы или зла».

