Известный журналист сравнил женщин в России и Великобритании

Британский журналист Армстронг заявил, что в России девушки женственные и заботливые

Известный британский журналист Дэнни Армстронг, переехавший в Россию, сравнил жительниц страны и своих соотечественниц. Об этом журналист рассказал в выпуске проекта «Мы и они», доступном на Rutube.

По словам Армстронга, британки ведут себя как мужчины и при этом считают это привлекательным. «Когда они пьют, шутят, одеваются как мужчины. Это мне не очень нравится», — сказал он.

Русские же девушки более женственные, считает журналист. Также он отметил, что жительницы России более заботливые и внимательные по отношению к мужчинам. Кроме того, Армстронг признался, что именно от русских женщин многое узнал о здоровом образе жизни, например, о том, почему важен здоровый сон.

При этом журналист подчеркнул, что приехал в Россию не ради поиска невесты, и заявил, что презирает иностранцев, которые рассчитывают очаровать россиянок лишь хорошим знанием английского языка.

