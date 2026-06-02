09:08, 2 июня 2026Интернет и СМИ

Известный журналист сравнил женщин в России и Великобритании

Мария Большакова
Кадр: МЫ И ОНИ / Rutube

Известный британский журналист Дэнни Армстронг, переехавший в Россию, сравнил жительниц страны и своих соотечественниц. Об этом журналист рассказал в выпуске проекта «Мы и они», доступном на Rutube.

По словам Армстронга, британки ведут себя как мужчины и при этом считают это привлекательным. «Когда они пьют, шутят, одеваются как мужчины. Это мне не очень нравится», — сказал он.

Русские же девушки более женственные, считает журналист. Также он отметил, что жительницы России более заботливые и внимательные по отношению к мужчинам. Кроме того, Армстронг признался, что именно от русских женщин многое узнал о здоровом образе жизни, например, о том, почему важен здоровый сон.

При этом журналист подчеркнул, что приехал в Россию не ради поиска невесты, и заявил, что презирает иностранцев, которые рассчитывают очаровать россиянок лишь хорошим знанием английского языка.

Ранее ведущий программы «Поедем, поедим!» итальянец Федерико Арнальди назвал раздражающую его особенность русского языка. Ведущий уточнил, что она связана со словом «достопримечательность».

