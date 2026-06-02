Стали известны детали крупнейшей в России схемы уклонения от НДС на триллион рублей

10:13, 2 июня 2026

ТАСС: Более 20 участников крупнейшей схемы ухода от НДС в РФ обвинили в создании ОПС
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В ходе расследования уголовного дела о крупнейшей в России схемы уклонения от НДС на триллион рублей предъявлены новые обвинения. Об этом сообщает ТАСС.

Более 20 фигурантам дела вменили создание и участие в организованном преступном сообществе (ОПС). Они участвовали в махинациях по уходу от налогов в различных регионах страны с использованием фирм-однодневок, через которые проводились фиктивные сделки на крупнейшей площадке «бумажного НДС».

Лидер ОПС объявлен в розыск. Трое обвиняемых, являющихся активными участниками ОПС, готовы на досудебное соглашение о сотрудничестве и дали признательные показания, в которых изобличают сообщников. Они задержаны. Согласно их показаниям, в ОПС была четкая иерархия, соблюдались методы конспирации между участниками.

Ранее сообщалось о заочном аресте троих клиентов ОПС.

О выявлении масштабной теневой площадки по продаже так называемого «бумажного НДС» — схемы ухода от налога — стало известно 14 апреля. Компании получили фиктивные вычеты на сумму более 1,2 триллиона рублей.

Сеть состояла из более чем 4,8 тысячи транзитных организаций и сформировала налоговые вычеты по уплате НДС для более 40 тысяч компаний. Площадка действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и ряда других регионов.

