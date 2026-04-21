07:30, 21 апреля 2026

Появились данные о клиентах крупнейшей схемы уклонения от НДС на триллион рублей

В Москве суд заочно арестовал 3 клиентов крупнейшей сети «бумажного» НДС
Варвара Митина (редактор)

Фото: Globallookpress.com

В Москве суд заочно арестовал троих клиентов крупнейшей сети «бумажного НДС» для ухода от налогов. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о Е. Гладыше, А. Кузьмичеве и М. Жарове. Им заочно предъявили обвинение по статье 199 УК РФ («Уклонение от налогов») и избрали меру пресечения на два месяца.

О выявлении масштабной теневой площадки по продаже так называемого бумажного НДС — схемы ухода от налога — стало известно 14 апреля. Компании получили фиктивные вычеты на сумму более 1,2 триллионов рублей. Организаторы задержаны.

