Задержаны организаторы крупнейшей схемы уклонения от НДС на триллион рублей

ФСБ задержала организаторов крупнейшей сети «бумажного НДС»

Задержаны организаторы крупнейшей сети «бумажного НДС» для ухода от налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По данным источника, задержанные ранее были судимы по экономическим преступлениям. Они контролировали сеть многочисленных технических компаний, которые использовали для обналичивания денег и их вывода в теневой оборот. По адресам и офисам организаторов и участников противоправной деятельности проведено более 30 обысков, изъята документация.

Сеть состояла из более чем 4,8 тысячи транзитных организаций и сформировала налоговые вычеты по уплате НДС для более 40 тысяч компаний. Площадка действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и ряда других регионов.

О выявлении масштабной теневой площадки по продаже так называемого бумажного НДС — схемы ухода от налога — стало известно 14 апреля. Компании получили фиктивные вычеты на сумму более 1,2 триллионов рублей.

Ранее сообщалось, что правоохранители раскрыли многомиллионное хищение в российском центре разработки космических аппаратов.