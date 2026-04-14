16:19, 14 апреля 2026Силовые структуры

Раскрыто многомиллионное хищение в российском центре разработки космических аппаратов

Экс-глава АО «Решетнев» отправлен под домашний арест за хищение 6,1 млн руб.
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Красноярске Центральный районный суд отправил под домашний арест бывшего главу центра разработки и производства спутников связи, телевещания, навигации, геодезии и других космических аппаратов АО «Решетнев» (АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева») Николая Тестоедова. Об этом сообщает ngs24.ru.

Тестоедов обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Он проведет под домашним арестом два месяца.

По данным ngs24.ru, правоохранители обратили внимание на фигуранта в конце января. Тогда он проходил по делу в качестве свидетеля. Зимой суд арестовал двух подчиненных Тестоедова — начальника отдела и начальника сектора отдела. Оба сотрудника попали под подозрение также по статье о мошенничестве в крупном размере.

По данным следствия, фигуранты действовали в составе группы и похитили более 6,1 миллиона рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге суд вынес приговоры обвиняемым в хищении более 16 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

