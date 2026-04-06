Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:11, 6 апреля 2026

Раскрыта судьба обвиняемых в хищении 16 миллионов в российской военно-космической академии

В Санкт-Петербурге суд вынес приговоры обвиняемым в хищении более 16 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

Фигуранты — бывший начальник кафедры сетей и систем связи космических комплексов, профессор академии Кирилл Цветков, бывший начальник кафедры космической радионавигации, доцент Андрей Назаров, бывший заместитель Назарова Владимир Авдеев и преподаватель Артемий Павлов. Они признаны виновными по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, первый фигурант еще и по статье о мошенничестве в крупном размере.

Цветков получил пять лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также он лишен звания полковника запаса. Павлова осудили на три года лишения свободы и лишили звания подполковника. Авдеев и Назаров получили по два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. С осужденных солидарно взыскано более 1,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в период с 2021 по 2023 годы по гособоронзаказу академия заключила контракты на разработку специализированного программного обеспечения, стоимостью более 300 миллионов рублей. Фигуранты фиктивно трудоустроили 150 человек и похитили более 16,7 миллиона рублей, выплаченных им в качестве зарплат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok