16:34, 2 июня 2026Силовые структуры

Ограбленный в Москве потомок Пушкина рассказал о пуле в бедре

Shot: Потомок Пушкина Андрей Де Торби ходит с пулей в бедре после ограбления в Москве
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Ограбленный в московском Измайловском лесопарке потомок поэта Александра Пушкина граф Андрей Де Торби рассказал о пуле в бедре, передает Telegram-канал Shot.

По словам Де Торби, он стал жертвой спланированного ограбления. Он рассказал, что все произошло вечером в Измайловском парке. Тогда к нему подошел молодой человек и отвлек внимание каким-то банальным вопросом, после чего ударил его в лицо и стал сжимать горло. В этот момент к ним подбежал второй злоумышленник и выстрелил в бедро из пневматического оружия. После этого они отняли телефон и сбежали.

Пострадавший заявил, что пуля находится на глубине около полутора сантиметров, и врачи пока не пришли к единому мнению, стоит ли ее извлекать.

Ранее сообщалось, что совершившие нападение на потомка поэта Пушкина двое молодых людей задержаны. Ими оказались 23-летний Руслан Шейх и 26-летний Соломон Израилов. Они украли у Де Торби мобильный телефон за 80 тысяч рублей.

