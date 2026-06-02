17:30, 2 июня 2026

Бывшая соперница Андреевой пожелала ей выиграть «Ролан Гаррос»

Румынская теннисистка Кырстя назвала россиянку Андрееву благословением для тенниса
Владислав Уткин
Сорана Кырстя. Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Румынская теннисистка Сорана Кырстя пожелала россиянке Мирре Андреевой выиграть «Ролан Гаррос». Ее слова приведены на YouTube-канале турнира.

Бывшая соперница россиянки по четвертьфиналу Открытого чемпионата Франции назвала ее благословением для тенниса. «Я просто обожаю Мирру. Она такая замечательная девушка. Мирра милая, добрая и приятная. Но при этом у нее очень сильный характер. Мне бы очень хотелось, чтобы она выиграла этот турнир», — сказала Кырстя.

В последний раз спортсменки встречались между собой на турнире в Линце в апреле 2026 года, и тогда Андреева выиграла со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2. Кырстя отметила, что за полтора месяца 19-летняя россиянка добилась прогресса. «Я уже чувствую, как она прибавила с того момента. Здорово видеть, как она становится все более уверенной в себе. У нее есть все, чтобы выигрывать турниры Большого шлема и стать первой ракеткой мира», — заявила румынка.

Ранее Андреева выиграла у Кырсти и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3, ее продолжительность составила 57 минут.

