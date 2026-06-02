Бывшая соперница Андреевой пожелала ей выиграть «Ролан Гаррос»

Румынская теннисистка Кырстя назвала россиянку Андрееву благословением для тенниса

Румынская теннисистка Сорана Кырстя пожелала россиянке Мирре Андреевой выиграть «Ролан Гаррос». Ее слова приведены на YouTube-канале турнира.

Бывшая соперница россиянки по четвертьфиналу Открытого чемпионата Франции назвала ее благословением для тенниса. «Я просто обожаю Мирру. Она такая замечательная девушка. Мирра милая, добрая и приятная. Но при этом у нее очень сильный характер. Мне бы очень хотелось, чтобы она выиграла этот турнир», — сказала Кырстя.

В последний раз спортсменки встречались между собой на турнире в Линце в апреле 2026 года, и тогда Андреева выиграла со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2. Кырстя отметила, что за полтора месяца 19-летняя россиянка добилась прогресса. «Я уже чувствую, как она прибавила с того момента. Здорово видеть, как она становится все более уверенной в себе. У нее есть все, чтобы выигрывать турниры Большого шлема и стать первой ракеткой мира», — заявила румынка.

Ранее Андреева выиграла у Кырсти и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3, ее продолжительность составила 57 минут.