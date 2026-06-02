В сети назвали самые раздражающие детали в образах у мужчин

Пользователи Reddit назвали укороченные брюки самой раздражающей деталью в мужском образе

Пользователи сети назвали детали в образах мужчин, которые их раздражают. Материал опубликован на сайте Buzzfeed.

Редакторы портала обратили внимание на пост в Reddit (на момент написания новости он был удален) с вопросом о том, какой тренд в мужских образах должен выйти из моды. Оказалось, что многие юзеры не приветствуют укороченные брюки, шляпы с острым козырьком и красные бейсболки. Кроме того, они указали на сочетание сандалий с носками, а также коротких шорт с длинными белыми носками и замшевых сабо.

Помимо прочего, пользователям платформы не нравится, когда мужчина носит приспущенные с талии джинсы, солнцезащитные очки на затылке, туфли без носков и маллет. Вдобавок они не одобряют кудрявые прически.

