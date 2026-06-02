Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:44, 2 июня 2026Ценности

В сети назвали самые раздражающие детали в образах у мужчин

Пользователи Reddit назвали укороченные брюки самой раздражающей деталью в мужском образе
Мария Винар

Фото: Simone Resca / Shutterstock / Fotodom

Пользователи сети назвали детали в образах мужчин, которые их раздражают. Материал опубликован на сайте Buzzfeed.

Редакторы портала обратили внимание на пост в Reddit (на момент написания новости он был удален) с вопросом о том, какой тренд в мужских образах должен выйти из моды. Оказалось, что многие юзеры не приветствуют укороченные брюки, шляпы с острым козырьком и красные бейсболки. Кроме того, они указали на сочетание сандалий с носками, а также коротких шорт с длинными белыми носками и замшевых сабо.

Помимо прочего, пользователям платформы не нравится, когда мужчина носит приспущенные с талии джинсы, солнцезащитные очки на затылке, туфли без носков и маллет. Вдобавок они не одобряют кудрявые прически.

В мае редактор моды Lamoda Яна Еркович дала российским мужчинам советы по выбору идеальных шорт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана

    Российской школьнице пришлось сдавать ЕГЭ без трусов

    США решили вывести своих военнослужащих из одной страны

    Высокие цены убили смартфон Xiaomi

    Путин созвонился с Лукашенко

    Россияне позавидовали чужим отпускам и зарплатам

    Россиянин сломал череп падчерице

    Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин

    В сети назвали самые раздражающие детали в образах у мужчин

    Россияне стали жить дольше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok