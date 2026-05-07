Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:53, 7 мая 2026ЦенностиЭксклюзив

Российским мужчинам назвали идеальную длину шорт

Редактор моды Lamoda Еркович: Лучшая длина шорт — 5 сантиметров над коленом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: ViDI Studio / Shutterstock / Fotodom

Редактор моды Lamoda Яна Еркович дала российским мужчинам советы по выбору идеальных шорт. Ее комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, главный ориентир при выборе лучших городских шорт — длина выше колена, но не короче середины бедра. Идеальными она назвала шорты длиной 5 сантиметров над коленом. «Эти 5 сантиметров визуально вытягивают силуэт и не выглядят вызывающе короткими или слишком отпускными», — пояснила она.

Материалы по теме:
«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь» Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
29 ноября 2020
Втянулись Почему женщины и мужчины так любят обтягивающие вещи
ВтянулисьПочему женщины и мужчины так любят обтягивающие вещи
1 августа 2018

Собеседница издания уточнила, что такой оптимальный выбор длины позволяет сочетать шорты не только с привычным верхом по типу футболки и лонгслива, но и с оверсайз-пиджаком.

«Тем, кто любит шорты ниже колена, стоит помнить, что такие модели укорачивают силуэт и делают его более приземистым. А если это еще и карго шорты с накладными карманами, то образ получается слишком мешковатым и почти небрежным», — подытожила Еркович.

В апреле женщины оценили красоту мужчин по таблице умножения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС отреагировал на призыв России эвакуировать дипломатов из Киева

    Названы три возможные цели налета БПЛА на Москву перед 9 Мая

    «Их цель — навредить России». Почему Пашинян ведет переговоры с Зеленским и нарушает договоренности с Россией?

    Латвийский депутат назвал недопустимым пролет украинских БПЛА

    В России отреагировали на обвинения Латвии в инциденте с беспилотником

    Жители российского города пожаловались на текущую из-под крана жижу

    Роналду отпраздновал день рождения в армянском ресторане

    Баста потерял зуб на концерте

    МВФ указал на угрожающую мировой экономике опасность

    Россиянам предрекли изменение отношения к отечественному автопрому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok