09:02, 15 апреля 2026

Женщины оценили красоту мужчин по таблице умножения

Майя Пономаренко
Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom  

Женщины сравнили различные типажи мужчин с математическими примерами и запустили новый тренд. Ролики на эту тему опубликованы в TikTok.

На платформе завирусился ролик, в котором автор пошутила, что женщинам менее важна внешность при выборе партнера. Среди персонажей, которых она назвала своими фаворитами, оказались Джокер, Веном, поправляющий галстук манекен, игровой персонаж Леон Кеннеди и равенство 7 × 7 = 49. Видео собрало миллионы просмотров и тысячи комментариев.

Зрители также принялись публиковать видео с вымышленными и реальными мужчинами, символами и вещами, которые кажутся им привлекательными без явной причины. В том числе блогеры начали оценивать красоту мужчин по таблице умножения, приравнивая их типажи к примерам 7 × 7 = 49, 5 × 5 = 25, 9 × 9 = 81 и другим.

Так, например, 7 × 7 = 49 ассоциируется с харизматичным, сильным и конвенциально красивым мужчиной, а 5 × 5 = 25 — со спортсменом с атлетическим телосложением, а также добрым и приятным парнем, который не склонен к агрессии. В то же время 9 × 9 = 81 приравняли к взрослому серьезному мужчине в деловом костюме.

По мнению блогеров, популярность тренда связана со синестезией — феноменом, при котором раздражение одного органа чувств вызывает ощущения, связанные с другим. Например, когда звуки воспринимаются человеком как определенные цвета.

В марте россиянки стали показывать моложавых матерей и породили новый тренд.

