«Неизбежная трансформация». Пашинян оценил отношения Армении и России и объяснил отсутствие реакции на слова Зеленского

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил отсутствие реакции на антироссийские заявления президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества. Политик заявил, что не должен «реагировать на все подряд».

По словам премьер-министра, он в статусе главы принимающей страны не должен цензурировать чьи-либо высказывания.

«Саммит Европейского политического сообщества — это многосторонняя платформа, место проведения не имеет значения. Это мероприятие настолько же мое, насколько и других наших партнеров. Я не считаю, что в статусе главы принимающей страны должен цензурировать или обязательно реагировать на все подряд», — сказал Пашинян журналистам.

Он добавил, что Армения — маленькая страна и не собирается вмешиваться во все мировые дела.

10 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Армении разъяснений по поводу антироссийских высказываний, сделанных Зеленским в Ереване.

«Конечно, наверное, ожидали бы все-таки каких-то разъяснений от Еревана», — сообщил он.

По словам официального представителя Кремля, предоставление площадки в Ереване для заявлений, направленных против России, противоречит духу отношений между Россией и Арменией.

Пашинян высказался об отношениях России и Армении

При этом Пашинян заявил, что Армения продолжит развивать отношения с Россией, осознавая их изменения.

По словам политика, Ереван не преследует цели навредить интересам Москвы и продолжит действовать в соответствии с государственными интересами Армении.

«Мы продолжим углублять, развивать наши отношения с Российской Федерацией с тем пониманием, что происходит неизбежная трансформация этих отношений», — отметил он, назвав трансформацию контактов с Россией положительной.

Пашинян добавил, что с президентом России Владимиром Путиным у него сложились рабочие отношения, построенные на взаимном доверии. Он подчеркнул, что обсуждение самых сложных вопросов проходило «в очень спокойной, уважительной, дружеской атмосфере».

Пашинян не поедет на саммит ЕАЭС

В то же время премьер-министр Армении заявил, что не поедет на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астану 28-29 мая из-за предвыборной кампании.

«Армению представит вице-премьер Мгер Григорян», — сообщил Пашинян журналистам.

По словам премьера, он сообщил об этом Путину во время визита в Москву 1 апреля. Также он проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Пашинян высказался о выходе Армении из ЕАЭС

Армения не выйдет из ЕАЭС внезапно. Таким образом Пашинян прокомментировал выход Еревана из организации.

«Мы внезапно из ЕАЭС не выйдем: если или когда мы из ЕАЭС выйдем, то мы выйдем спланировано, без внезапностей», — рассказал Пашинян.

По его словам, власти республики действуют прозрачно и не планируют ничего делать внезапно. До этого глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что республика сделает выбор между членством в Европейском союзе или Евразийском экономическом союзе, когда придет время.

Путин же отмечал, что Армении следует как можно скорее определиться насчет своего участия в ЕС или ЕАЭС. Он подчеркнул, что Еревану необходимо своевременно сообщить о своем решении.