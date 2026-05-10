В Кремле обратились к Армении после антироссийских слов Зеленского в Ереване

15:25, 10 мая 2026

Песков заявил, что Россия ожидает от Армении разъяснений по словам Зеленского
Варвара Кошечкина
Владимир Зеленский на заседании Европейского политического сообщества в Ереване, Армения, 4 мая 2026 года. Фото: Anthony Pizzoferrato / AP

Россия ожидает от Армении разъяснений по поводу антироссийских высказываний, сделанных украинским лидером Владимиром Зеленским в Ереване. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом канала «Россия-1» Павлом Зарубиным.

«Конечно, наверное, ожидали бы все-таки каких-то разъяснений от Еревана», — сообщил он.

По словам российского чиновника, предоставление площадки в Ереване для заявлений, направленных против России, противоречит духу отношений между Россией и Арменией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Армения должна определиться насчет своего участия в Европейском союзе (ЕС) или Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и своевременно сообщить о своем решении. «В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода», — отметил он.

