Стубб объяснил присутствие военных баз США в Европе

Стубб: США не выведут войска из Европы для распространения своего влияния

Соединенные Штаты Америки не выведут войска из Европы, поскольку через континент распространяют свое влияние в мире. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты не уйдут из Европы, и знаете почему? Если они хотят проецировать свою мощь в таких регионах, как Ближний Восток, Азия и Африка, им нужны здесь прочные базы», — рассказал президент.

По его словам, американский контингент, находящийся в Европе, не защищает европейцев, а стремится сделать США мировой державой.

Ранее финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал один из признаков провала и раскола НАТО, который можно наблюдать уже сейчас. Первым симптомом он назвал вывод американских войск из Германии.