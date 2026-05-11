12:31, 11 мая 2026Мир

Стубб объяснил присутствие военных баз США в Европе

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Соединенные Штаты Америки не выведут войска из Европы, поскольку через континент распространяют свое влияние в мире. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты не уйдут из Европы, и знаете почему? Если они хотят проецировать свою мощь в таких регионах, как Ближний Восток, Азия и Африка, им нужны здесь прочные базы», — рассказал президент.

По его словам, американский контингент, находящийся в Европе, не защищает европейцев, а стремится сделать США мировой державой.

Ранее финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал один из признаков провала и раскола НАТО, который можно наблюдать уже сейчас. Первым симптомом он назвал вывод американских войск из Германии.

