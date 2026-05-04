22:32, 4 мая 2026Мир

В Финляндии раскрыли признак провала и раскола НАТО

Мема: Вывод войск США из Германии является симптомом раскола и провала НАТО
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей страничке в социальной сети Х назвал один из признаков провала и раскола НАТО, который можно наблюдать уже сейчас.

«Вывод американских войск из Германии является первым симптомом раскола и провала НАТО. США не хотят воевать против России и постепенно готовятся покинуть Европу», — написал Мема.

По словам политика, администрация Соединенных Штатов уже встревожена темпами вооружения Европы, которая даже не думает об деэскалации, а только работает над наращиванием вооружения против России.

В свою очередь Москва много раз говорила о том, что не собирается нападать на страны НАТО.

«Глава Еврокомиссии Урсула [фон дер Ляйен] хотела бы возглавить новую европейскую армию, которая заменит НАТО. Мечта Гитлера сбывается», — добавил Мема.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскрыл недовольство лидера Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа Европой.

