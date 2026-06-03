Громыко: Британский политик Фарадж понял, что не может говорить хорошее о России

Лидер британской правой оппозиционной партии Reform UK Найджел Фарадж не может говорить хорошее о России из-за нынешней политической обстановки в Великобритании. Об этом заявил в кулуарах ПМЭФ заявил «Ленте.ру» директор Института Европы Российской академии наук (РАН) Алексей Громыко.

«Что касается отношения Фараджа к украинскому кризису, то особо рассчитывать на него в этом отношении не приходится, более того — он давно отошел от попыток занять какую-то примиренческую позицию к России. Тогда он играл в этом больше на [президента США Дональда] Трампа, но с тех пор понял, что в британских условиях говорить что-то хорошее о нашей стране ему может только навредить», — указал он.

Однако Громыко допустил, что Фарадж поддержит урегулирование украинского конфликта, когда оно наступит.

Также эксперт отметил, что партии Reform UK вряд ли удастся взять власть в свои руки в ближайшем будущем, что связано со спецификой избирательной системы в стране.

«Гипотетически вопрос о завоевании "реформистами" главного "приза" может встать на следующих выборах после тех, которые должны пройти не позже 2029 года. Лейбористы ведь тоже к власти в первые 20 лет прошлого века шли долго. Смогут ли пройти такой же путь "фараджисты", пока не очевидно», — подчеркнул исследователь.

В 2024 году Фарадж отказывался извиняться за свою позицию по конфликту на Украине. По его мнению, именно НАТО и Европейский союз (ЕС) спровоцировали украинский кризис.