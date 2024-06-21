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23:47, 21 июня 2024Мир

В Британии обвинили НАТО и Евросоюз в конфликте на Украине

Политик Фарадж возложил ответственность за украинский конфликт на НАТО и ЕС
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Jeff Overs / BBC/ Handout / Reuters

Конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Европейский союз (ЕС). С таким обвинением в интервью BBC выступил британский политик Найджел Фарадж.

По его словам, расширение Евросоюза и Североатлантического альянса давало повод России, «чтобы сказать, что "они снова нападают на нас"». Политик добавил, что предупреждал об эскалации конфликта еще в 2014 году.

Ранее Фарадж заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине может продолжаться бесконечно, если Запад не перестанет финансировать Киев. Тем временем британский политтехнолог Доминик Каммингс сообщил, что западные страны сами спровоцировали конфликт на Украине, обещая ее властям членство в НАТО.

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      Маргарита Пименова
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