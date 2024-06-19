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03:29, 19 июня 2024Мир

В Британии высказались о сроках завершения спецоперации на Украине

Политик Фарадж: спецоперация будет продолжаться, пока Запад финансирует Киев
СюжетВыборы президента США 2024
Найджел Фарадж

Найджел Фарадж. Фото: Artur Widak / Globallookpress.com

Спецоперация на Украине может продолжаться бесконечно, если Запад не перестанет финансировать Киев. Об этом заявил британский политик Найджел Фарадж, пишет Daily Mail.

«Мы можем продолжать накачивать Украину деньгами не переставая, но сможет ли она действительно выдержать такую ​​потерю войск — вопрос открытый», — высказался Фарадж. Он выразил уверенность в неизбежности переговоров между Киевом и Москвой. По словам политика, они пройдут с глазу на глаз.

Он также предположил, что стороны могут обсудить мирное урегулирование конфликта в случае прихода к власти бывшего президента США Дональда Трампа после предстоящих выборов. Однако в таком случае, по мнению Фараджа, Украине придется пойти на территориальные уступки.

Ранее бывший сотрудник посольства Великобритании в России Иэн Прауд заявил, что Киев будет вынужден отказаться от утраченных территорий ради завершения конфликта с Россией. Он отметил, что Запад начинает все больше сомневаться в том, что украинский конфликт удастся решить военным путем.

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      Марина Совина
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