В Британии предрекли Украине тяжелые уступки

Дипломат Прауд: Украина будет вынуждена пойти на территориальные уступки

Украина будет вынуждена согласиться на тяжелые территориальные уступки ради завершения конфликта с Россией. Такой прогноз озвучил бывший сотрудник посольства Великобритании в России Иэн Прауд в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

По его словам, Запад начинает все больше сомневаться в том, что украинский конфликт удастся решить военным путем, при этом для мирного урегулирования Киеву придется договориться с Москвой о линии разграничения. «То, как будут выглядеть контуры, должно быть в конечном итоге согласовано Украиной и Россией. Но мы считаем, что Крым — это очевидный вариант», — рассказал дипломат.

В марте президент Украины Владимир Зеленский впервые заговорил о переговорах с Россией без выхода республики на границы 1991 года. Он допустил, что российский лидер Владимир Путин будет готов к диалогу, если украинские войска смогут выйти на границы 2022-го.