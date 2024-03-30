Зеленский отказался от своего ключевого требования для начала переговоров с Россией. Что заставило его сбавить тон?

Зеленский заявил о готовности к переговорам до выхода на границы 1991 года

Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью CBS News.

Ранее Киев ставил такой пункт обязательным условием Киева для старта диалога с Москвой. Таким образом, Украина фактически отвергала любые переговоры, требуя возврата добровольно перешедшего под юрисдикцию России Крыма и республик Донбасса.

Теперь же украинский лидер допустил, что президент России Владимир Путин будет готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут выйти на границы 2022 года. При этом он подчеркнул, что для такого результата нужны не только военные шаги со стороны Киева, но и «полная торговая блокада России с остальным миром».

«Победить — это помочь Украине победить экономически, быть сильной на поле боя и помочь политически. Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем», — заявил Зеленский.

Зеленский ждет саммита по своей «формуле мира»

В 2022 году Зеленский представил «формулу мира». Помимо восстановления границ Украины 1991 года, он требовал дать государству гарантии безопасности, обеспечить радиационную безопасность на Запорожской АЭС, расширить зерновую сделку и ввести потолок цен на российские энергоресурсы.

В феврале 2024-го Зеленский анонсировал международный саммит по своей формуле в Швейцарии. Он уточнил, что приглашения отправлены как минимум 160 «приниципиальным» странам-сторонникам Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в основе формулы Зеленского лежат оторванные от реальности требования. Она подчеркнула, что всеобъемлющее и устойчивое мирное урегулирование для Украины возможно только через путь к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров и вовсе назвал грядущий саммит «посиделками», которые не приведут к какому-либо результату.

Зеленский признал неизбежность отступления ВСУ без помощи США

Ранее украинский лидер заявил, что в случае отсутствия военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки войскам страны придется начать отступление. «Если не будет поддержки США, это означает, что у нас не будет противовоздушной обороны, ракет для [зенитных ракетных комплексов] Patriot, средств радиоэлектронного подавления, артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров», — объяснил Зеленский. Все это приведет к отступлению ВСУ «шаг за шагом», заключил он.

Зеленский признал, что Соединенные Штаты недовольны ударами Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам и иным объектам топливно-энергетического комплекса. По его словам, реакция Вашингтона на такие действия ВСУ «не была позитивной». При этом он подчеркнул, что при таких атаках по Украина использовала собственные беспилотники. «Никто не может нам сказать, что мы не можем», — сказал он.

На фоне прекращения военных поставок Киеву американский сенатор Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) на фоне заявил, что США следует передавать военную помощь в кредит, а не безвозмездно. Власти Украины сочли эту идею оскорбительной и нечестной.