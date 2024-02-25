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19:15, 25 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский анонсировал саммит по «формуле мира»

Зеленский: саммит по «формуле мира» пройдет в ближайшие месяцы

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал саммит по своей «формуле мира» в ближайшие месяцы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Зеленский выступил с заявлением на форуме «Украина. Год 2024». По его словам, первый саммит лидеров стран по украинской «формуле мира» пройдет весной.

Также украинский лидер сообщил, на саммите должен быть разработан план урегулирования, который после встречи будет доработан и передан российскому руководству через посредников. «Это не значит, что Россия примет этот документ», — добавил он.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак допустил приглашение России на саммит по «формуле мира». По его словам, Россия может быть приглашена на второй саммит по плану украинского президента.

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      Юрий Леонов
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