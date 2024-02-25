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16:26, 25 февраля 2024Бывший СССР

На Украине допустили приглашение России на саммит по формуле Зеленского

Ермак: Россия может быть приглашена на саммит по «формуле мира» Зеленского
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия может быть приглашена на второй саммит по «формуле мира» лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает «РБК-Украина».

Ермак выступил с заявлением на форуме «Украина. Год 2024». По его словам, Украина намерена пригласить более 160 стран на первый саммит по «формуле мира», который пройдет на уровне лидеров государств. Он также сообщил, что в настоящий момент Киев ведет работу над проектом соглашения в рамках инициативы украинского лидера.

«На втором саммите мы предполагаем, когда этот план будет создан (...) может быть такая ситуация, что мы пригласим представителей России, где им будет представлен этот план», — заявил глава офиса Зеленского. По его мнению, подобное развитие переговорного процесса поможет достичь «справедливого мира».

Ранее страны G7 отказались прекратить поддержку «формулы мира» Зеленского. Лидеры западных государств подчеркнули, что украинцы могут рассчитывать на поддержку со стороны G7 столько, сколько потребуется.

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      Юрий Леонов
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