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10:20, 2 августа 2026 (обновлено: 10:23, 2 августа 2026)Культура

Снявшая фильм «Брат» компания подала 100 исков на 7,5 миллиона рублей

Компания СТВ, снявшая фильм «Брат», подала 100 исков о защите прав на 7,5 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Компания СТВ, снявшая культовый фильм «Брат», с начала года подала сто исков о защите прав на 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, иски были поданы в арбитражные суды нескольких городов России. Речь идет о требованиях о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведения и персонажей. Ответчиками значатся индивидуальные предприниматели и небольшие фирмы.

Самый крупный из исков был подан к частному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фильмы «Брат» и «Брат-2».

Ранее сообщалось, что в городе Приозерске Ленинградской области открыли памятник актеру и режиссеру Сергею Бодрову-младшему.

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