Отдаленный от Украины на 1500 километров российский регион подвергся массированной атаке

Башкирия подверглась массированному налету беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Радий Хабиров в Telegram-канале.
По его словам, российские военнослужащие, добровольцы «Барса» и охрана предприятий сбили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«Один из беспилотников сбили над промзоной Уфы. Начался пожар, приступили к его тушению», — написал чиновник.
ВСУ в ночь на 2 августа устроили одну из самых массированных атак по регионам России с начала года. По данным Минобороны, системы ПВО уничтожили 635 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны.