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09:07, 2 августа 2026Россия

Стало известно об одной из самых массированных атак ВСУ с начала года

ТАСС: ВСУ устроили одну из самых массированных атак дронов с начала года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrii Marienko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 2 августа устроили одну из самых массированных атак по регионам России с начала года. К такому выводу пришло агентство ТАСС после заявления Минобороны РФ.

Ранее военное ведомство раскрыло, что в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 635 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией РФ. Дроны были перехвачены в 15 регионах страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В свою очередь, российские войска ночью нанесли удары по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в порту Одессы были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, а в Николаеве — буксир, переоборудованный для использования безэкипажных катеров.

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