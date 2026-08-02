Люди пострадали из-за удара ВСУ по многоквартирному дому в столице российского региона

Бусаргин: ВСУ ударили по многоквартирному дому в Саратове, есть пострадавшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотника ударили по многоквартирному дому в Саратове, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«В Саратове в результате атаки БПЛА пострадали несколько жителей многоквартирного дома. Медики оказывают им всю необходимую помощь», — написал он.

По его словам, на месте работают все оперативные службы, уже развернуты два штаба. Бусаргин поручил начать восстановление дома в кратчайшие сроки. Гражданам предоставят пункты временного размещения.

Ранее стало известно, что ВСУ в ночь на 2 августа устроили одну из самых массированных атак по регионам России с начала года. По данным Минобороны, системы ПВО уничтожили 635 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны.