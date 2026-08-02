Правительство Армении ушло в отставку в день первой сессии парламента нового созыва

Правительство Армении ушло в отставку в день первой сессии парламента нового созыва. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства, трансляцию которого вел Armenpress.

По его словам, это предусмотрено конституцией. В день первой сессии парламента кабинет министров подает прошение об отставке президенту, и тот его принимает, отметил Пашинян.

До формирования нового правительства члены кабмина продолжат исполнять свои обязанности. Согласно конституции, президент после начала полномочий нового парламента немедленно назначает премьер-министром кандидата от парламентского большинства — им станет Никол Пашинян. Новый состав правительства должен быть сформирован в 15-дневный срок: премьер в течение пяти дней представляет кандидатуры вице-премьеров и министров, а президент назначает их в трехдневный срок или обращается в Конституционный суд.

Ранее сам Пашинян объявил об отставке с должности премьер-министра.