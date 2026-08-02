ВСУ больше ста раз за сутки атаковали российский регион

Шуваев: За сутки ВСУ 104 раза атаковали Белгородскую область

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 104 раза атаковали Белгородскую область. Об этом заявил врио главы российского региона Александр Шуваев в Telegram-канале.

По его словам, под удары попали Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Всего за сутки системы противовоздушной обороны и российские военнослужащие сбили в регионе 204 беспилотных летательных аппарата. 14 человек пострадали, им оказывается вся необходимая помощь.

ВСУ в ночь на 2 августа устроили одну из самых массированных атак по регионам России с начала года. По данным Минобороны, системы ПВО уничтожили 635 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны.