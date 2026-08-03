В Иране отреагировали на требование Трампа поскорее открыть Ормузский пролив

В МИДе Ирана заявили об отсутствии переговоров с США по открытию Ормузского пролива

В настоящее время власти Ирана не ведут переговоров с США по открытию Ормузского пролива. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел (МИДа) ближневосточной страны Эсмаил Багаи, его слова приводит Bloomberg.

Таким образом, он опроверг заявление президента США Дональда Трампа о скором начале обсуждений вышеуказанного вопроса. Ранее глава Белого дома заявлял, что двусторонние обсуждения этой темы начнутся в понедельник, 3 августа.

Багаи подчеркнул, что переговоры Ирана и Омана касаются «временного» маршрута для обеспечения безопасности иностранных судов. О полноценном открытии Ормузского пролива речь пока не идет, констатировал представитель министерства.

Глава Белого дома ранее заявил о намерении как можно скорее заключить мирную сделку и добиться сворачивания ядерной программы ближневосточного государства. Кроме того, он потребовал от Ирана открыть ключевую логистическую артерию региона для прохода иностранных судов. На этом фоне мировые цены на нефть резко упали.