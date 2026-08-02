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10:38, 2 августа 2026Мир

Диалог России и Китая вышел на новый уровень

Уржумцева: Россия и Китай расширяют взаимодействие
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Культурный диалог России и Китая вышел на новый уровень. Об этом заявила глава представительства Россотрудничества в Китае, руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева, передает РИА Новости.

По ее словам, 2026 год стал особенным для России и Китая. «Перекрестные Годы культуры России и Китая завершились, но культурный диалог не только не угас, а, напротив, вышел на новый уровень. Сегодня мы хотим расширить рамки наших культурных связей», — сказала она.

Уржумцева подчеркнула, что основу культурного сотрудничества двух стран по-прежнему составляют классическая музыка, балет, изобразительное искусство и другие традиционные направления. Кроме того, она отметила, что Москва и Пекин развивают новые форматы взаимодействия, которые ориентированы в том числе на молодежную аудиторию. Один из таких проектов — российско-китайский рок-фестиваль Nami, открытие которого состоится в воскресенье в Москве на ВДНХ. Вторая часть мероприятия — в октябре в Китае.

Ранее китайские журналисты издания Sohu рассказали, что президент России Владимир Путин трижды спас Пекин от больших проблем.

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